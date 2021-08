Mann stirbt Wochen nach Zusammenstoß mit Pedelec-Fahrer

Einige Wochen nach dem Zusammenstoß zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Fußgänger in Schwaben ist Letzterer gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Unfall hatte sich am 21. Juli in Ofterschwang (Landkreis Oberallgäu) ereignet. Ein Pedelec-Fahrer wollte den Angaben zufolge zwei vor ihm laufende Fußgänger überholen, als einer der beiden plötzlich einen Schritt nach rechts machte, wodurch es zur Kollision kam. Sowohl der Pedelec-Fahrer als auch der 85-jährige Fußgänger wurden dabei schwer verletzt. Bei dem Fußgänger waren die Verletzungen so schwer, dass er inzwischen starb.

