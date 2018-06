Mann stirbt Tage nach Verkehrsunfall

- Wenige Tage nach einem Verkehrsunfall in Niederbayern ist ein 84-Jähriger an seinen schweren Verletzungen gestorben. Am Montag hatte ein 54-Jähriger bei Reisbach (Landkreis Dingolfing-Landau) einen Lastwagen überholt und dabei den Wagen eines 36-Jährigen übersehen. Bei dem Frontalzusammenstoß waren insgesamt vier Menschen verletzt worden, darunter eine schwangere Frau. Auf dem Beifahrersitz des Unfallverursachers hatte der 84-Jährige gesessen, der nun seinen Verletzungen erlag, wie die Polizei am Donnerstag berichtete.

Polizeibericht