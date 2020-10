Mann stirbt nach Auffahrunfall auf A8

Ein Autofahrer ist nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 8 an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 43-Jährige war am Montagmorgen nahe der Landesgrenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern auf einen Lastwagen aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Zur Unfallzeit sei es neblig gewesen mit einer Sichtweite von etwa 200 Metern.

An der Unfallstelle, etwa auf Höhe des Autobahnkreuzes Ulm/Elchingen, waren am Morgen zwei Spuren der A 8 in Richtung München gesperrt. Die Autobahn 8 ist eine wichtige Verkehrsachse zwischen den beiden Ländern.

Mitteilung der Polizei