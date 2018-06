Ein 52-Jähriger ist bei Mäharbeiten in Niederbayern ums Leben gekommen. Angehörige fanden den Mann eingeklemmt zwischen seinem Traktor und dem Mähwerk, wie die Polizei mitteilte. Trotz Reanimationsmaßnahmen eines Notarztes, starb der Verletzte am Dienstagnachmittag noch an der Unfallstelle in Johanniskirchen (Landkreis Rottall-Inn). Die Ermittler gingen nach ersten Ermittlungen von einem „tragischen Unfallgeschehen“ aus.

Polizeibericht