Mann stirbt beim Eisklettern bei Garmisch-Partenkirchen

Ein 51-Jähriger ist beim Eisklettern im Reintal tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, löste sich am Sonntagvormittag bei sommerlichen Temperaturen ein Eisgebilde vom noch vorhandenen Lawinenkegel und begrub den Verunglückten vollständig. Der Hüttenwirt war mit seinen beiden Söhnen unterwegs, von denen einer ebenfalls von den Eismassen erfasst wurde. Bergwachtkräfte konnten beide aus dem Eis befreien. Ein Hubschrauber brachte den Sohn mit einer Beinverletzung in das Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Zur Bergung des Verunglückten war zudem die alpine Einsatzgruppe der Polizei am Einsatzort.