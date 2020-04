Bei einem Bad in seinem Whirlpool ist ein Mann aus Neuburg an der Donau ums Leben gekommen. Der 53-Jährige starb an den Abgasen einer selbst eingebauten Heiztherme, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Seine Frau fand ihn am Dienstagabend leblos im Whirlpool im Keller des Hauses. Der Mann hatte laut Polizei die Heiztherme falsch eingebaut, so dass giftiges Gas austrat.