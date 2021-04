Ein Mann ist in Seeon-Seebruck (Landkreis Traunstein) bei einem Brand ums Leben gekommen. Aufmerksame Nachbarn bemerkten das Feuer in der Wohnung am frühen Donnerstagmorgen und verständigten die Einsatzkräfte, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand und fand den Mann leblos in der Wohnung. Die Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Warum der Brand ausbrach, war zunächst noch unklar.

