Mann stirbt bei Wohnungsbrand

Ein 60 Jahre alter Mann ist bei einem Wohnungsbrand in München gestorben. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, war das Feuer aus noch unklarer Ursache am Samstagabend in der Wohnung des Opfers in einem vierstöckigen Wohnhaus ausgebrochen. Rettungskräfte brachten den 60-Jährigen noch ins Freie, er starb jedoch kurze Zeit später an einer schweren Rauchgasvergiftung. Die restlichen Anwohner blieben unverletzt und konnten nach der Entlüftung des Treppenhauses zurück in ihre Wohnungen. Der Sachschaden liegt bei rund 75 000 Euro.

