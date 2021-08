Mann stirbt bei Waldarbeiten

Ein 62 Jahre alter Mann ist bei Waldarbeiten tödlich verletzt worden. Beim Entasten eines frisch gefällten Baumes bewegte sich der Stamm und begrub den Rentner unter sich, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Rettungs- und Wiederbelebungsversuche verliefen erfolglos. Der Mann starb am Freitagabend noch an der Unfallstelle.

Der Mann hatte mit einem 57-jährigen Helfer in einem Waldstück nahe Denkendorf (Landkreis Eichstätt) den Baum gefällt. Die Kriminalpolizei ermittelt den genauen Unfallhergang. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es nicht.

© dpa-infocom, dpa:210821-99-917139/2