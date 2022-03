Mann stirbt bei Unfall im Landkreis Freising

Ein junger Mann ist bei einem Autounfall im Landkreis Freising ums Leben gekommen. Ein 61-Jähriger habe am Mittwoch in Hohenkammer auf der B13 mit seinem Wagen zu einem Überholmanöver angesetzt und sei mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der 61-jährige Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der 23 Jahre alte Mann am Steuer des anderen Wagens hingegen musste aus seinem Fahrzeug befreit werden und starb noch vor Ort. Die Bundesstraße wurde für mehrere Stunden gesperrt.

