Mann stirbt bei Frontalzusammenstoß

Beim Zusammenstoß zwischen einem Autp und einem Lkw ist in Unterfranken am Mittwochnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte der aus dem Landkreis Fürth stammende Mann mit seinem Sportwagen auf der Bundesstraße 286 zwischen Birklingen nach Castell frontal mit dem entgegenkommenden Lastwagen. Warum er in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar. Bei dem Aufprall wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt.