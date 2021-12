Mann stirbt bei Brand in Gartenlaube in Hof

Bei einem Feuer in einer Gartenlaube in Oberfranken ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Feuerwehr hatte den Brand in Hof schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf benachbarte Lauben der Gartenanlage verhindern, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In der fast vollständig ausgebrannten Hütte fanden die Einsatzkräfte am Samstagabend dann die Leiche eines 57-Jährigen. Die Kriminalpolizei Hof übernahm zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zur zunächst noch unbekannten Brandursache.

