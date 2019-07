Mann stirbt bei Auffahrunfall auf der A9

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 ist am Mittwoch ein 24-Jähriger gestorben. Der Mann war mit seinem Kleintransporter an der Anschlussstelle Schweitenkirchen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) an einem Stauende auf einen stehenden Sattelzug aufgefahren. Der Schwerverletzte musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden und wurde in eine Klinik geflogen, wo er starb. Der 52-jährige Fahrer des Sattelzugs wurde leicht verletzt. Die A9 in Richtung München war drei Stunden lang komplett gesperrt.