Mann stirbt bei Arbeitsunfall in Sägewerk

Ein 50 Jahre alter Mann ist bei Beladearbeiten in einem Sägewerk eingeklemmt und tödlich verletzt worden.

Der Mann wurde im oberbayerischen Babensham (Landkreis Rosenheim) zwischen einem Anhänger und einem Zugfahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Unmittelbar eingeleitete Reanimationsmaßnahmen seien erfolglos geblieben. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Arbeitsunfall am Donnerstag kommen konnte.

