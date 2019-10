Bei Arbeiten an einem Klimagerät auf einem Dach in Hof ist ein Mann am Montagmorgen ums Leben gekommen. Viel deute auf eine medizinische Ursache hin, teilte die Polizei mit. Eine Mitarbeiterin einer Metzgerei entdeckte den leblosen Mann auf dem Dach im Hinterhof und wählte den Notruf. Ein Notarzt konnte dem 59-Jährigen aus Hof nicht mehr helfen.

Mitteilung der Polizei