Mann stirbt an Kopfverletzungen: Polizei vermutet Gewalttat

Rund eine Woche nach einem mutmaßlichen gewalttätigen Streit ist ein 32-jähriger Mann in München an seinen Verletzungen gestorben. Die Mordkommission ermittle nun gegen den bisher unbekannten Täter wegen Körperverletzung mit Todesfolge, teilte die Polizei am Dienstag mit. Passanten hatten den Mann in der Nacht zum vorvergangenen Samstag stark blutend auf einer Straße in der Nähe eines Lokals im Stadtteil Obersendling gefunden.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich der 32-Jährige in der Nacht mit drei Begleitern in der Gaststätte aufhielt. Aus zunächst unklaren Gründen soll sich dann zwischen dem späteren Opfer und einer Gruppe bisher unbekannter junger Männer ein Streit entwickelt haben, der sich schließlich auf den Gehweg vor dem Lokal verlagert habe.

Der 32-Jährige sei offenbar von einem Mann aus der Gruppe ins Gesicht geschlagen worden, hieß es. In der Folge stürzte er zu Boden und schlug mit dem Kopf auf. Der Mann kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Dort starb er den Angaben zufolge am vergangenen Freitag. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen des Vorfalls.

