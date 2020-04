Mann sticht mit Messer auf Wohnungstür des Nachbarn ein

Im Streit mit seinem Nachbarn hat ein Mann in Regensburg einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der 32-Jährige habe „in Rage“ mehrfach mit einem Küchenmesser gegen die Wohnungstür seines Nachbarn gestochen und diesen bedroht, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Als die erste Streife eintraf, hatte sich der Mann in seiner Wohnung verschanzt. Den Angaben zufolge kam er nach seiner Festnahme in eine psychiatrische Klinik. Der 35 Jahre alte Nachbar blieb unverletzt. Worum die beiden Männer am Samstagabend stritten, war zunächst unklar.