Mann sticht mit Messer auf 54-Jährigen ein und flüchtet

Ein Mann ist bei einem Messerangriff in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) schwer verletzt worden. Der Täter sei am Sonntagnachmittag in der Klingerstraße aus bislang unbekannten Gründen auf den 54-Jährigen losgegangen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Nach dem Angriff flüchtete er in Richtung Stadtpark. Der 54-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei nahm in Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen auf, die Suche nach dem Täter blieb jedoch bis spät in die Nacht erfolglos.

Pressemitteilung Polizei Oberfranken