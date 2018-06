Mann sticht 22-Jährige nieder: Lebensgefährlich verletzt

Ein 24-Jähriger soll am Montag im mittelfränkischen Neuendettelsau (Landkreis Ansbach) eine zwei Jahre jüngere Frau niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben. „Der Mann konnte festgenommen und das mutmaßliche Tatmesser sichergestellt werden“, teilte die Polizei mit. Dem Mann wird vorgeworfen, seine Bekannte in der Hauptstraße des Städtchens niedergestochen zu haben. Ein Zeuge sorgte nach ersten Ermittlungen dafür, dass der Angreifer von der bereits am Boden liegenden Frau abließ. Sie kam in ein Krankenhaus, während sich der Tatverdächtige widerstandlos am Tatort festnehmen ließ. Die näheren Hintergründe und das Motiv blieben zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

