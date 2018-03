Mann stürzt fünf Meter tief von Baum

Bei Baumpflegearbeiten in einem Garten oberhalb der Weinberge ist ein 55-jähriger Mann im unterfränkischen Veitshöchheim (Landkreis Würzburg) fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann schlug auf dem gefrorenen Boden auf und wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich später herausstellte, war der Mann von seiner Leiter auf einen Ast gestiegen, der aber morsch war und deshalb unter dem Gewicht abbrach.