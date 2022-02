Mann soll vier Polizisten verletzt haben

Vier Polizisten soll ein Mann bei einem Einsatz in einer Bamberger Obdachlosenunterkunft verletzt haben. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, mussten zwei Beamte anschließend ins Krankenhaus - einer mit einer Handfraktur, einer mit einem Schleudertrauma. Die Einsatzkräfte seien am Samstagabend wegen eines möglichen Hausfriedensbruchs zu der Unterkunft gerufen worden, hieß es.

Später stellte sich den Angaben zufolge heraus, dass mehrere Personen in dem Haus gemeinsam Amphetamin, Heroin und Haschisch konsumierten. Ein 33-Jähriger aus Plauen soll während des Einsatzes die Beamten mit einem Haken bedroht und massiv angegriffen haben. Schließlich fixierten die Einsatzkräfte ihn am Boden und fesselten ihn. Nun sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Der Festgenommene selbst habe keine Verletzungen geltend gemacht und sei nicht in Behandlung gewesen, sagte eine Polizeisprecherin.

Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft

