Mann soll Mitbewohner getötet haben

Ein Mann soll in einem städtischen Wohnheim in Donauwörth einen Mitbewohner am Kopf verletzt und so zu Tode gebracht haben. Bei der Einrichtung handle es sich um eine Unterkunft für Obdachlose und Suchtkranke, sagte ein Polizeisprecher. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der 35-Jährige seinem 55 Jahre alten Kontrahenten in der Nacht auf Dienstag im Streit körperlich angegriffen. Eine Obduktion solle Klarheit über die Todesumstände des Mannes bringen, hieß es.

Den Angaben zufolge verständigte der Tatverdächtige anschließend selbst die Polizei und wurde vorläufig festgenommen. Der 55-Jährige starb wenig später. Ein Atemalkoholtest bei dem 35-Jährigen ergab einen Wert von 1,3 Promille. Wenn das Ergebnis der Obduktion vorliege, werde die Staatsanwaltschaft Augsburg prüfen, ob der Mann eines Tötungsdelikts dringend verdächtig sei und man einen Haftantrag stelle.

© dpa-infocom, dpa:210824-99-952692/2

Pressemitteilung der Polizei