Mann soll in Münchner Badesee untergegangen sein

Im Riemer See in München ist einem Zeugenbericht zufolge ein Mann untergegangen. Ein Mitarbeiter der Wasserwacht habe beobachtet, wie eine männliche Person in dem Badegewässer untertauchte und nicht mehr nach oben kam, teilte die Polizei am Montag mit. Nach dem mutmaßlichen Unglück am Sonntagnachmittag suchte ein großes Aufgebot von Polizei und Rettungsdiensten nach dem Verschwundenen. Obwohl ein Polizeihubschrauber und mehrere Rettungstaucher zum Einsatz kamen, wurde der Vermisste bisher nicht gefunden. Laut einem Polizeisprecher wird die Suche fortgesetzt.

Pressemitteilung der Polizei