Mann soll Elektroartikel geklaut und dann Taxi gerufen haben

Mit geklauten Elektroartikeln im Wert von etwa 50.000 Euro hat ein mutmaßlicher Einbrecher in Regensburg ein Taxi gerufen, um sich vom Tatort zu entfernen. Noch bevor er in das Taxi steigen konnte, nahmen Polizeibeamte ihn fest, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Zuvor hatte ein Zeuge am frühen Montagmorgen beobachtet, wie der 41-jährige Verdächtige mit zwei Einkaufswagen voller Elektrogeräte aus einem großen Bürogebäude kam.

Der Zeuge rief die Polizei. Schließlich stellte sich den Angaben zufolge heraus, dass der 41-Jährige zuvor in das Gebäude eingebrochen war und die Elektroartikel aus einem Büro gestohlen hatte. Inzwischen sitzt der mutmaßliche Einbrecher in Untersuchungshaft.

Pressemitteilung der Polizei

