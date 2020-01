Mann soll Ehefrau im Streit erstochen haben

Ein Mann soll in Oberbayern seine Ehefrau mit einem Küchenmesser erstochen haben. Der 56-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Er soll in der Nacht auf Sonntag seine 37 Jahre alte Ehefrau während eines Streits so schwer mit einem Messer verletzt haben, dass sie noch in der Wohnung in Töging am Inn (Landkreis Altötting) starb. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte ein weiterer Bewohner die Rettungskräfte alarmiert. Der Tatverdächtige wurde noch in der Wohnung festgenommen.

Mitteilung der Polizei