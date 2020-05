Mann setzt beim Unkraut-Abbrennen Nachbarhaus in Brand

Beim Abbrennen von Unkraut hat ein Mann das Haus seiner Nachbarn im schwäbischen Friedberg in Brand gesetzt. Der 41-Jährige habe in seinem Garten mit einem Gasbrenner Unkraut vernichtet, teilte die Polizei am Freitag mit. Aus Unachtsamkeit habe er dabei eine Hecke an der Grundstücksgrenze angezündet. Das Feuer griff auf das Haus des Nachbarn über und beschädigte unter anderem den Vorbau und ein Fenster. Beim Versuch, den Brand zu löschen, verletzten sich der 41-Jährige und dessen Vater am Donnerstag leicht. Die Feuerwehr brachte das Feuer schließlich unter Kontrolle.