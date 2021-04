Mann schwer verletzt: Vier Verdächtige in U-Haft

So viele Neuinfizierte an einem Tag gab es im Kreis Ravensburg zuletzt Anfang Januar: Das Landratsamt hat am Mittwoch 131 weitere Coronafälle gemeldet.

Allein 20 in Bad Waldsee, 18 in Ravensburg, 15 in Leutkirch und elf in Weingarten. Neun Fälle aus vergangenen Tagen mussten zurückgenommen werden wegen Wohnortwechseln in andere Landkreise oder falsch-positiven Schnelltestergebnissen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz schnellt nach oben.