Mann schwer am Hals verletzt - Verdächtiger in U-Haft

Nachdem ein 27-Jähriger in München schwer am Hals verletzt wurde, sitzt ein 28-jähriger Tatverdächtiger in U-Haft. Das teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Das Opfer hatte sich den Angaben nach vor der Tat am Mittwoch mit dem 28-Jährigen gestritten. Es kam zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei der der 27-Jährige die Verletzungen erlitt. Details zum Hintergrund des Streits und zur Tatwaffe nannte der Sprecher nicht. In einer Mitteilung der Polizei hieß es, ein 48-Jähriger habe den Verletzten auf dem Parkplatz eines Autohandels gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Wenig später wurde der 28-jährige Tatverdächtige festgenommen. Die Mordkommission ermittelt.

