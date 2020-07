Mann schmuggelt 20 Kilogramm Haschisch im Auto

20 Kilogramm Haschisch hat die Polizei in Oberbayern bei einer Verkehrskontrolle in einem Auto gefunden. Schleierfahnder der Grenzpolizei Raubling hätten den 53-jährigen Fahrer auf der Autobahn 8 bei Bad Feilnbach (Landkreis Rosenheim) angehalten, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Mann habe das Rauschgift teils im Unterboden, teils im Tank seines Wagens versteckt, sagte eine Polizeisprecherin. Zunächst habe die Feuerwehr am Donnerstag den Tank leerpumpen müssen, damit die Polizisten die dort versteckten Haschisch-Pakete herausholen konnten. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

