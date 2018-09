Mann schlägt Taxifahrer mit einem Stein

Mit einem Stein ist ein Taxifahrer in Ansbach auf den Kopf geschlagen und verletzt worden. Der bislang unbekannte Angreifer biss den 57-Jährigen am frühen Montagmorgen auch noch in den Arm, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte der Fahrer den Täter und einen weiteren Mann vom Nürnberger Hauptbahnhof nach Ansbach gefahren. Am Ziel wollte das Duo die Rechnung nicht bezahlen und rannte davon. Der Taxifahrer verfolgte die Männer und stellte einen. Dieser griff den 57-Jährigen an. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei