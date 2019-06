Mann schlägt Kontrahenten auf Autobahn ins Gesicht

Beim Urinieren gefilmt: Ein Streit zweier Autofahrer ist auf der Autobahn 6 in Mittelfranken eskaliert. Zunächst hätten ein 48-Jähriger und ein 36-Jähriger aus ungeklärter Ursache einen Streit mit Gesten und Mimik ausgetragen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die beiden seien bei dem Vorfall am Dienstag nebeneinander hergefahren.

Später standen die beiden bei Nürnberg im Stau. Der 36-Jährige nutzte den Halt, indem er gegen die Leitplanke urinierte. Der 48-Jährige sah dies und filmte den Kontrahenten. Als der Gefilmte dies bemerkte, kam er näher und forderte den anderen auf, das Fenster zu öffnen, was dieser auch tat. Daraufhin schlug der 36-Jährige ihn den Angaben zufolge mehrmals mit der Faust ins Gesicht.

Als die Polizei den Angreifer durchsuchte, fanden die Beamten in seiner Bauchtasche ein verbotenes Messer. Sie nahmen den Mann in Gewahrsam, die Staatsanwaltschaft beantragte Haft. Er sollte im Laufe des Mittwochs einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.