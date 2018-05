Mann schlägt Frau und droht mit Waffe: Einweisung in Klinik

Ein 38-Jähriger in Ansbach ist in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden, nachdem er seine Frau misshandelt und dann die Polizei mit einer Waffe bedroht hat. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Samstag zunächst seine Frau geschlagen, sie die Treppe hinuntergestoßen und einen Nachbar mit einer Softair-Pistole bedroht. Anschließend ging er auf die Straße, wo er die Pistole erst gegen sich und anschließend gegen die herbeigerufene Polizei richtete. Die konnte dem Mann gut zureden, so dass er die Waffe niederlegte. „Der Mann war offenbar in einem Ausnahmezustand“, sagte ein Sprecher der Polizei. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurde noch ein Bajonett gefunden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.