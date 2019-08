Mann schlägt 70-Jährigen mit Metallstange

Ein 39 Jahre alter Mann hat am Donnerstag in Hilpoltstein (Kreis Roth) mit einer Metallstange auf einen 70-Jährigen eingeschlagen und ihn dabei schwer verletzt. Zeugen hatten nach Polizeiangaben zuvor den Notruf gewählt, weil ein Mann in ihrem Mehrfamilienhaus auf einen anderen Mieter einschlagen und die gesamte Einrichtung zerstören würde.

Kurz nach Eintreffen der Polizei verließ der 70-Jährige das Haus. Er blutete stark am Kopf und wurde nach erster Behandlung durch einen Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Er befand sich am späten Abend nicht mehr in Lebensgefahr, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Der mutmaßliche Täter flüchtete aus dem Gebäude in den Garten, als er die Polizisten sah. Dort warteten weitere Einsatzkräfte auf ihn. Der 39-Jährige war mit einer massiven Metallstange bewaffnet und nahm nach Polizeiangaben eine „bedrohliche Angriffshaltung“ ein.

Die Polizisten gaben einen Warnschuss ab, als sie einen Angriff durch den Mann befürchteten. Als dies keine Wirkung zeigte und die Beamten auch Pfefferspray einsetzten, schossen sie dem Mann schließlich ins Bein. Daraufhin wurde er überwältigt und festgenommen. Später wurde bekannt, dass sich auch die 51 Jahre alte Lebensgefährtin des mutmaßlichen Täters im Haus befand. Sie war geflüchtet, als der Mann die Wohnung zerstörte. Zunächst war laut Polizei nicht klar, ob sie in die Tat verwickelt war.

