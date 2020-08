Mann schießt mit Luftdruckwaffe aus Wohnung

Ein 25-Jähriger, der mit einer Luftdruckpistole aus dem Fenster geschossen hat, hat am Mittwochabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Anwohnerin habe ihn in Cadolzburg (Landkreis Fürth) dabei beobachtet und die Polizei alarmiert, teilten die Beamten am Abend mit. Beamte sperrten demnach die Straße weiträumig und nahmen in der Wohnung einen 39-Jährigen und einen 25-Jährigen fest, bei dem sie eine Luftdruckpistole fanden. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten zudem „eine geringe Menge Betäubungsmittel“.

Gegen den 25-Jährigen ermitteln sie nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, gegen beide Männer wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz. Beide sind zwischenzeitlich wieder auf freiem Fuß.

Polizeimitteilung