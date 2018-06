Mann schießt mit Schreckschusspistole auf Passanten

Ein sturzbetrunkener Mann hat in Kempten mit einer Schreckschusspistole auf Passanten geschossen. Eine Gruppe Fußgänger bemerkte in der Nacht auf Samstag, wie der 28-Jährige mehrere Schüsse aus seiner Wohnung auf sie abfeuerte, wie die Polizei mitteilte. Alarmierte Beamte nahmen den Schützen fest. Er hatte einen Alkoholpegel von 3,5 Promille. Der polizeibekannte Mann wurde in eine Klinik gebracht. Ihn erwartet eine Anzeige. In der Wohnung wurden zwei Waffen gefunden und beschlagnahmt. (bay)