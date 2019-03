Mann scheitert bei Flucht vor Polizei an geparktem Auto

Unbekannte haben diesen Monat offenbar an drei Tagen hintereinander Steine von der Schillerhöhe auf dem Gigelberg auf darunter liegende Häuser und Grundstücke am Weberberg geworfen. Dabei sei Sachschaden entstanden, wie der CDU-Fraktionsvorsitzende Johannes Walter diese Woche im Gemeinderat berichtete. Er zitierte dabei aus einer an ihn gerichteten E-Mail der betroffenen Anwohner und forderte die Stadt auf, hier endlich Maßnahmen zu ergreifen. Oberbürgermeister Norbert Zeidler kündigte für Anfang April eine Sitzungsvorlage an.