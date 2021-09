Mann ruft in Zug „Allahu Akbar“ und löst Einsatz aus

In einem Zug hat ein Mann mehrmals „Allahu Akbar“ gerufen und dadurch einen größeren Polizeieinsatz in Landshut ausgelöst. Da unklar war, ob der 31-Jährige gefährlich war, stoppte der Regionalexpress am Donnerstagabend am Landshuter Bahnhof, wie die Polizei mitteilte.

Beamte nahmen den Mann in Gewahrsam und untersuchten ihn und sein Gepäck mit einem Spezialgerät. Dabei stellten sie fest, dass der Mann lediglich Reiseutensilien und ein Buch bei sich hatte. Der 31-Jährige kam wegen seines psychischen Zustandes in eine Fachklinik. Während des Einsatzes sperrte die Polizei zeitweise Zufahrtsstraßen zum Landshuter Bahnhof.

