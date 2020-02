Ein Mann hat in München seinen Penis an den Füßen einer Patientin gerieben, die Musik hörend in einem Krankenhausbett lag. Die schockierte 51-Jährige drückte den Notrufknopf, der Verdächtige flüchtete. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch konnte der wohnsitzlose 43-Jährige unweit der Klinik festgenommen werden. Er kam wegen der sexuellen Belästigung am Sonntag in Untersuchungshaft.