Mann reißt Wand ein: Freundin schwer verletzt

Bein Einreißen einer Wand hat ein 29-Jähriger in Schwaben unabsichtlich seine dahinter stehende Freundin schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, streifte die einstürzende Wand die 26-Jährige zunächst am Kopf und klemmte die junge Frau dann zwischen einer Schubkarre und dem Rest der Wand ein. Der 29-Jährige habe bei seiner Handwerkeraktion nicht gewusst, dass seine Partnerin gerade hinter der Wand in seinem Haus in Türkheim (Landkreis Unterallgäu) putzte, hieß es. Die 26-Jährige wurde nach dem Unfall vom Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus gebracht.

