Mann rastet nach Kündigung aus und attackiert Rentner

Ein betrunkener Mann hat in Schwaben völlig die Nerven verloren, nachdem ihm laut Polizei gekündigt worden war. Den Ermittlern zufolge beschimpfte der 53-Jährige am Samstag nach der Kündigung in Schwangau (Landkreis Ostallgäu) Kollegen und Gäste in dem Gastronomiebetrieb, in dem er gearbeitet hatte. Dann verließ er das Lokal und traf zwei Radfahrer aus Baden-Württemberg. Der Mann habe erst die 82-jährige Frau angepöbelt, teilte die Polizei mit. Als ihn deren 86-jähriger Mann zur Rede stellte, habe er auf diesen mit Fäusten eingeschlagen. Zwei Passanten hätten den Angreifer von dem Senior weggezogen. Dieser sei wegen seines Fahrradhelmes lediglich leicht verletzt worden.

Plötzlich habe der Mann ein Küchenmesser in der Hand gehabt und mit diesem vor dem 86-Jährigen herumgefuchtelt, ehe er verschwunden sei. Die Polizei nahm den 53-Jährigen nach eigenen Angaben wenig später fest. Er wurde wegen einer psychischen Erkrankung in eine Klinik gebracht. Es erwarten ihn zudem mehrere Strafanzeigen.

