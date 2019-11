Mann rastet bei Rettungseinsatz aus - Drei Verletzte

Bei einem Rettungseinsatz in Rieden (Landkreis Amberg-Sulzbach) ist ein Mann ausgerastet und hat zwei Sanitäter und einen Polizisten verletzt. Die Helfer waren angerückt, um eine Frau aus einer Wohnung in eine Klinik zu bringen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 32-jährige Mitbewohner der Frau sollte die Wohnung bei dem Vorfall am Mittwoch verlassen, was er verweigerte.

Vielmehr schlug er einem 36-jährigen Sanitäter seinen Kopf ins Gesicht und beschimpfte die Einsatzkräfte. Als diese ihn fesselten, trat er um sich und biss einen Polizisten und einen weiteren Sanitäter. Er drohte den Helfern und dem Vermieter mit Mord und wurde in ein Bezirksklinikum gebracht. Gegen den 32-Jährigen wird den Angaben nach unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Rettungssanitäter ermittelt.