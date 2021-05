Die Hühner picken, laufen durch das hohe Gras, suhlen sich in der frisch aufgewühlten Erde. „So ist das artgerecht“, sagt Hühnerhalterin Ronja Müller, die mit ihrer Familie einen Biohof in Eriskirch bewirtschaftet. Die Hühner kamen in den vergangenen Jahren nach und nach dazu. Aber auch in Privathaushalten steigt die Zahl der Hühner im Bodenseekreis an. Überdurchschnittlich viele Haltungen sind in den vergangenen Monaten gemeldet worden, bestätigt das Landratsamt den Eindruck eines Hühner-Trends am See.