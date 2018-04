Mann niedergeschossen: zwei Tatverdächtige verhaftet

Knapp einen Monat nach den Schüssen auf einen 41-jährigen Gastwirt in einer Tiefgarage in Ingolstadt sind in Würzburg zwei tatverdächtige Männer verhaftet worden. Wie das Polizeipräsidium in Ingolstadt am Montag mitteilte, wurden die Wohnanwesen und Geschäftsräume der 45 und 55 Jahre alten Beschuldigten durchsucht. Mehrere Notebooks, Mobiltelefone und fünf Pkw wurden sichergestellt.

Zudem sei in Ingolstadt eine 35 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen worden, berichteten die Beamten. Ihre Wohnung wurde ebenfalls durchsucht. Auch gegen sie hätten sich „konkrete Verdachtsmomente für eine Tatbeteiligung“ ergeben, hieß es. Details zu den Hintergründen der Tat könnten aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht bekanntgegeben werden.

Der Gastwirt war am Abend des 18. März in der Tiefgarage seiner Wohnanlage überfallen worden. Zunächst soll ein Mann mit der Faust auf das Opfer eingeschlagen haben. Dann soll ein zweiter Mann hinzugekommen sein und mehrfach auf den 41-Jährigen geschossen haben. Mit schweren Verletzungen am Kopf und Körper konnte sich der 41-Jährige in seine Wohnung schleppen und die Polizei verständigen. Er kam auf die Intensivstation eines Krankenhauses, die Täter konnten zunächst unerkannt fliehen.