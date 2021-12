Mann nach Zusammenstoß bei Krumbach ums Leben gekommen

Bei einem Zusammenstoß eines Sattelzugs mit einem Transporter ist auf der Bundesstraße 300 bei Krumbach (Landkreis Günzburg) ein Mann ums Leben gekommen. Der 52 Jahre alte Transporterfahrer starb an der Unfallstelle an seinen Verletzungen, teilte die Polizei in der Nacht zum Dienstag mit. Ein 30-jähriger Mann war am frühen Montagabend mit seinem voll beladenen Sattelzug zunächst rechts von der Straße abgekommen, ehe er in den Gegenverkehr fuhr. Dort prallte er auf den Transporter des 52-Jährigen und schob das Fahrzeug noch 50 Meter vor sich her. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 52 000 Euro. Die B 300 war für rund fünf Stunden gesperrt.

PM Polizei