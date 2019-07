Mann nach Unfall „bis zur Unkenntlichkeit“ verbrannt

Ein Autofahrer hat bei Viechtach (Landkreis Regen) die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist tödlich verletzt worden. Das Auto sei von der Bundesstraße 85 abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Das Fahrzeug ging sofort in Flammen auf. „Der Fahrer verbrannte bis zur Unkenntlichkeit, weshalb die Identität noch nicht zweifelsfrei feststeht“, heißt es in einer Mitteilung. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handle es sich aber um den 71 Jahre alten Halter des Fahrzeugs.

Polizeimeldung