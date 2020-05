Nach einem Verkehrsunfall in Oberfranken ist ein 52-jähriger Mann gestorben. Der Motorradfahrer war am Freitagnachmittag in Kulmbach von der Straße abgekommen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Er sei zunächst lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Abend teilte die Polizei seinen Tod mit. Seine Verletzungen seien zu schwer gewesen. Wie es genau zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar.