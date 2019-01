Mann nach Macheten-Angriff in psychiatrischem Krankenhaus

Zwei Wochen nach dem Macheten-Angriff auf seine Eltern in Monheim (Landkreis Donau-Ries) ist der 39-jährige Sohn in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Die Ermittler gehen nach Polizeiangaben vom Mittwoch davon aus, dass der Beschuldigte zur Tatzeit zumindest vermindert schuldfähig war. Die Staatsanwaltschaft beantragte daher die Unterbringung in einer Psychiatrie. Der Mann soll am 9. Januar bei einem Besuch mit einer Machete seine Eltern schwer verletzt haben. Nach seiner Festnahme saß der beschuldigte Mann zunächst in Untersuchungshaft.