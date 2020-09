Mann nach Flucht aus Psychiatrie tot aus Fluss geborgen

Taucher haben einen Toten aus einem Fluss in Bamberg geborgen. Der 27-Jährige war am Donnerstag aus einer psychiatrischen Klinik geflohen und hatte dabei zwei Pflegekräfte verletzt, teilte die Polizei mit. Danach sprang er von einem Steg in den Linken Regnitzarm und ging nach einigen Schwimmzügen unter. Wenig später wurde er tot geborgen. Aus welchem Grund der Mann ins Wasser sprang, sei unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Die Kripo Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.