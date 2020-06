Mann nach Bombendrohung in Bank festgenommen

Nach einer Bombendrohung hat die Polizei am Montag eine Bank in der Nürnberger Innenstadt geräumt und die Umgebung abgesperrt. Kurz darauf konnten die Einsatzkräfte den Verdächtigen im Schalterraum der Bank festnehmen. Eine Bombe fanden sie nicht.

Das Motiv des Verdächtigen sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Er mache nicht den Anschein, verwirrt oder psychisch krank zu sein. Der Mann soll am Vormittag die Bank betreten und seine Tasche im Vorraum abgestellt haben. Als ihn eine Mitarbeiterin darauf ansprach, habe er erklärt, dass in der Tasche eine Bombe sei. Danach habe er sich auf ein Sofa in der Schalterhalle gesetzt. Wie sich später herausstellte, enthielt die Tasche keinen Sprengstoff oder Ähnliches. Die Polizei wollte den Mann noch am Montag vernehmen.