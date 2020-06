Mann nach Abbiegeunfall im Landkreis Bamberg in Lebensgefahr

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos bei Stadelhofen (Landkreis Bamberg) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Am Samstagabend wollte ein 53-jähriger Autofahrer auf einer Staatsstraße nach links abbiegen, dabei übersah er ersten Polizeierkenntnissen zufolge ein entgegenkommendes Auto. Es kam zum Zusammenstoß. Der 62 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde dabei lebensgefährlich verletzt, die beiden Mitfahrerinnen des mutmaßlichen Unfallverursachers wurden schwer verletzt. Rettungskräfte brachten alle drei in umliegende Krankenhäuser. Der 53-Jährige blieb unverletzt. An den Autos entstand ein Schaden von über 10 000 Euro.